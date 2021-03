Chord dan Lirik Lagu Rembulan MP3 Devano Danendra Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Rembulan dinyanyikan Devano Danendra.

lirik lagu Rembulan





lirik Rembulan serta chord Rembulan dalam Devano Danendra

Intro : C F C G# G

C Em F G Am-Bm

Hari-hari ku lewati

C Em Bb Am F G Am Dm

Sunyi sepi hati ini Dan aku mencari

Gm C Bb-C F F

Adakah sang bulan tenggelam sembunyi'

Reff