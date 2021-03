Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris Pekan 28, Fulham vs Manchester City - Arsenal vs Tottenham

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Inggris Pekan 28 menyuguhkan laga Derby London antara Arsenal vs Tottenham di Emirates Stadium, Minggu (14/3/2021) malam.

Selain itu ada Fulham vs Manchester City, Wolves vs Liverpool, Leeds vs Chelsea dan Manchester United vs West Ham.

Arsenal menyambut Tottenham pada liga Inggris pekan ke 28 Minggu (14/3/2021) pukul 23.30 WIB dengan putus asa guna menghindari rekor derby London utara yang tidak diinginkan.

Spurs tidak terkalahkan melawan The Gunners dalam lima pertandingan terakhir. Sementara Arsenal tidak pernah dalam sejarah mereka melewati enam pertandingan tanpa kemenangan melawan rival mereka.

Ketika kedua bertemu di stadion Tottenham Desember lalu, dimana gol Heung-min Son dan Harry Kane memastikan kemenangan bagi Spurs ke puncak klasemen Liga Premier dan meninggalkan Arsenal di urutan ke-15.

Namun kini semua sudah berubah. Performa Tottenham meredup sekarang mereka berada di urutan ketujuh, sementara The Gunners telah naik ke urutan 10 klasemen liga.

Gareth Bale dan kolega memiliki modal apik menjelang laga Derby London Utara di Liga Inggris melawan Arsenal, Minggu (14/3/2021).

Tottenham Hotspur sukses memperpanjang laju tak terkalahkan mereka di semua kompetisi.

Kini armada Jose Mourinho sudah mengoleksi empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Dimana kemenangan teranyar didapat dengan cara yang meyakinkan, yaitu dengan mengandaskan Crystal Palace 4-1.