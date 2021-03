Warga Way Lubuk Lamsel Tanam Jalan Rusak dengan Pohon Pisang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY LUBUK - Warga Way Lubuk, Kalianda menanam pohon pisang pada akses jalan kabupaten ruas Way Lubuk-Sidomakmur, Kecamatan Way Panji, Jumat (12/3).

Warga menanam pohon pisang di lubang jalan yang cukup lebar dan dalam, sehingga sulit dilalui kendaraan. Saat musim penghujan seperti saat ini lubang badan jalan tersebut tergenang air.

"Kita kasih pohon pisang sebagai penanda kalau lubangnya dalam. Ini rusaknya sudah parah tapi belum juga diperbaiki," kata Husin, warga setempat, kemarin.

Menurut dirinya, ruas jalan Way Lubuk - Sidomakmur ini rusak pada ruas Simpang Way Lubuk hingga underpass tol.

Kondisi jalan kabupaten ini sunggu memprihatinkan. Padahal akses jalan ini cukup vital dan ramai dilalui warga dari Kecamatan Way Panji setiap harinya.

"Setiap ramai sepeda motor dan mobil lewat. Kalau mobil kecil terkadang bagian bumper bawahnya tersangkut ketika melewati lubang," terang Eko, warga lainnya.

Keduanya mengaku jalan kabupaten yang rusak parah tersebut dikeluhkan warga. Namun hingga kini belum ada langkah perbaikan dari pemerintah daerah.

"Kita tidak tahu juga apa alasannya belum diperbaiki. Apa mungkin pemerintah tidak punya uang untuk perbaikan? Kita juga tidak tahu," lanjut keduanya.

Warga sangat berharap pemerintah perduli dengan kondisi jalan yang rusak parah tersebut. Karena kerusakan jalan sudah sangat mengganggu kelancaran akses warga, terutama untuk kegiatan ekonomi. (ded)