Chord dan Lirik Lagu Titip Angin Kangen MP3 Genoskun Dilengkapi Video YouTube

chord gitar Titip Angin Kangen dinyanyikan Genoskun.

Simak juga, lirik lagu Titip Angin Kangen dan video Titip Angin Kangen.

Dengarkan, lagu Titip Angin Kangen MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Berikut, lirik Titip Angin Kangen serta chord Titip Angin Kangen dalam Genoskun MP3.

Intro : C..Em..F G C..

Dm..Am..F G C..

C

Lintang sing ono neng wengi

Em

Gawe kangen ati

F G C

Ati seng tansah nandang kasmaran iki

Dm

Endahe esemmu

Am

Gawe bungahe atiku

F G

Mung sliramu pepuja ning atiku..

C

Neng awang katon netramu

Em

Ing saben wengiku

F G C

Keroso ing sumilire angin dalu

Dm

Sliramu duh nimas

Am

Sing dadi memani ing kalbu

F G

Mung sliramu sing ono ning atiku..

C

Aku tresno sliramu..

Int. F..G..C..

Reff :

Am Em

Neng angin tak titipne

F C

Roso kangen marang sliramu

F C

Nadyan batin pengen ketemu

Dm G

Amung biso nyawang fotomu..