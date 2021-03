Adik Ayu Ting Ting Kirim Buket Bunga ke Brata Kartasasmita, Komen Instagram Brata Dibatasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Syifa, adik pedangdut Ayu Ting Ting memberikan sebuket bunga hitam putih ke Brata Kartasasmita, dokter kecantikan yang dikabarkan tengah dekat dengan kakaknya, Ayu Ting Ting.

Kejutan berupa kiriman buket itu, Brata pamerkan pada unggahan Instagram dan Instastory-nya pada akun @bratakartasasmita.

Dalam postingan tersebut tampak keceriaan yang terdengar suara Brata yang bahagia.

"Hari ini dapet buket bunga yang aku suka warna hitam putih."

"Thanks Syifa, Ayu Mom," kata Brata yang dikutip dari Instastory-nya, Sabtu (13/3/2021).

Saking bahagianya, Brata tak hanya sekali mengunggah postingan tersebut.

Hal ini terlihat dari beberapa postingan Instastory kerabatnya yang ia unggah ulang, termasuk milik adik Ayu Ting Ting.

Sedangkan dalam postingan Instagram, Brata memamerkan postingan berupa tayangan TikTok.

Caption pada postingan itu bertuliskan,"Surprised!! I love Black and White .. Sesuka Itu sama Warna Hitam Putih. Thanks dearest @syifaasyifaaa and @nandafachrizaal. My beloved Couples.. Thanks For the Surprise guys..."

"Wish all good to ur projects. Success in every step u make."

