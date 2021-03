Chord dan Lirik Lagu Aku Ikhlas MP3 Aftershine feat Damara De Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Aku Ikhlas dinyanyikan Aftershine feat Damara De.

Simak juga, lirik lagu Aku Ikhlas dan video Aku Ikhlas.

Dengarkan, lagu Aku Ikhlas MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Aku Ikhlas

Berikut, lirik Aku Ikhlas serta chord Aku Ikhlas dalam Aftershine feat Damara De MP3.

Intro : C F C G

C Cmaj7 F

aku.. nglakoni kabeh iki

Fm C

ikhlas seko ning ati

G

nggo sliramu..

C Cmaj7 F

duh kang mas.. sepurane yen aku

Fm C

nggawe loro atimu

Am Dm

aku.. ora menghargai

G

koe sing gemati..

F G

yowes rapopo.. rasah digetuni..

Em Am

cukup aku ngerti perjuanganku

A Dm G

dadi esemmu.. ning uripmu..

Reff :

F G Em

sak jembare segoro

Am Dm E

aku ikhlas yen akhire

Am A

kudu nompo loro iki

F G Em Am

tu..lung ojo koe ninggalke aku

Dm G C

a..ku.. pe..ngen ning sandingmu..