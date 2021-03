Momen Krisdayanti Beri Sentuhan pada Arsy, Terekam Azriel

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah lamaran Sabtu siang.

Dalam kesempatan itu, ada momen Krisdayanti menyentuh Arsy Hermansyah dan diabadikan Azriel.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id, Senin (15/3/2021) melalui video yang diunggah di kanal youtube RCTI - ENTERTAINMENT, Sabtu (13/3/2021) Krisdayanti nampak lebih dulu tiba di gedung lamaran bersama Yuni Shara dan menduduki kursi yang telah disediakan.

Kala itu, Ashanty dan Anang Hermansyah tiba didampingi oleh anak - anak mereka.

Baca juga: Sewa 10 Orang, Wanita Robohkan Rumah yang Ditempati Mantan Suami dan Istri Baru

Baca juga: Tegas, Nikita Mirzani Menolak Berdamai dengan Pelaku yang Hina Anak-anaknya

Menariknya pada pertemuan tersebut reaksi Ashanty kala melihat posisi duduk KD yang berada di belakang mereka memancing respon warganet.

Ashanty sigap, langsung mengangkat kursi Krisdayanti dan meletakannya di samping kursi Aurel.

"Annisa Suroya : Masya Allah Bunda is Bundadari banget ... gaaeeesss ada Yg salfok jg ga sih , bunda lsung tarik kursi utk KD duduk sejajar dgn keluarga Hermansyah , Semoga Bunda selalu sehat dan selalu dlm Lindungan Allah SWT ...Amin amin yaroballamin,"

"Jk G : This heart breaking moment’s when Ashanty pulling the chair for Mimi KD and when Mimi KD come to her engagement daughter,"

"Dika HardiPutra : Ada yang sadar ga sih, klo di depan cm ada 3 kursi, anang ashanti dan aurel.. KD kursi nya d belakang dan pas sampe ashanti langsung mindahin kursi KD ke depan di sebelah aurel,"

Tak sampai disitu, kehangatan dalam momen pertemuan tersebut juga begitu terasa kala Krisdayanti dengan lembutnya menyapa Arsy Hermansyah dan Arsya Hermansyah yang menghampirinya.

Setelah membantu Arsy untuk duduk di kursi, Krisdayanti kedapatan mengelus rambut Arsy yang kemudian diabadikan oleh Azriel menggunakan kamera pribadinya.