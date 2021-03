Chord dan Lirik Lagu I Love You But Im Letting Go MP3 Pamungkas Dilengkapi Video YouTube

Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video I Love You But Im Letting Go

Intro: G C G C

Hmmm no o..

G

Sunday night after

C

A rainy day

G

I delete all your pictures

C

I walked away

G C

From you..o oo

G

Nights are the hardest

C

But I'll be okay

G

If we are meant to be yeah

C

We’ll find our way

G C

But now.. let it be..

Am

Cause you know what they say

C

If you love somebody

D

Gotta set them free..