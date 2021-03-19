Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu F.U MP3 Slank Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video F.U MP3 yang dinyanyikan Slank.
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Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video F.U
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar F.U dinyanyikan Slank.
Simak juga, lirik lagu F.U dan video F.U.
Dengarkan, lagu F.U MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik F.U serta chord F.U dalam Slank MP3.
[Intro] D..
F.U huh..!
Bm D Bm D
Bm D
tersenyumlah
F A Bm
mendengar orang mencaci
D
tertawalah
F A D
lihat mereka memaki
[Reff]
Bb Gm
banggalah dengan sikapmu
Bb Gm Bb Gm
walau berbeda, acuhkan saja
Bb D
mereka takkan mengerti.. (F.U)
[Int] Bm D Bm D
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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: meli yulyana
Sumber: Tribun Lampung