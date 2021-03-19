Breaking News:

Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu F.U MP3 Slank Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video F.U MP3 yang dinyanyikan Slank.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu F.U MP3 Slank Dilengkapi Video YouTube
Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video F.U 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar F.U dinyanyikan Slank.

Simak juga, lirik lagu F.U dan video F.U.

Dengarkan, lagu F.U MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu F.U

Berikut, lirik F.U serta chord F.U dalam Slank MP3.

[Intro] D..
            F.U huh..!
            Bm D Bm D

Bm             D
tersenyumlah
F                    A                     Bm
mendengar orang mencaci
             D
tertawalah
F            A                     D
lihat mereka memaki

[Reff]

                               Bb          Gm
banggalah dengan sikapmu
Bb                Gm  Bb            Gm
walau berbeda, acuhkan saja
   Bb                                 D
mereka takkan mengerti.. (F.U)

[Int] Bm D Bm D

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
F.U
chord gitar
chord gitar F.U
F.U MP3
lirik lagu F.U
Lirik F.U
chord F.U
video F.U
video YouTube F.U
Slank
Slank MP3
YouTube Music
Tribunlampung.co.id
Berita Terkait :#Chord Gitar
Penulis: Resky Mertarega S
Editor: meli yulyana
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
Video Pilihan
VIRAL VIDEO Kopassus vs Pemuda Pancasila, Markas PP Porak-poranda, Berawal dari Utang
VIRAL VIDEO Kopassus vs Pemuda Pancasila, Markas PP Porak-poranda, Berawal dari Utang
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan