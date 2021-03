Chord dan Lirik Lagu Celengan Rindu MP3 Fiersa Besari Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Celengan Rindu dinyanyikan Fiersa Besari.

lirik lagu Celengan Rindu

Dengarkan, lagu Celengan Rindu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Celengan Rindu

Berikut, lirik Celengan Rindu serta chord Celengan Rindu dalam Fiersa Besari MP3.

Intro:

C

C

Aku kesal dengan jarak

Am G C

Yang sering memisahkan kita

F C

Hingga aku hanya bisa

Dm G

Berbincang denganmu di whatsapp

C

Aku kesal dengan waktu

Am G C

Yang tak mau berhenti bergerak

F C

Barang sejenak

Dm G

Agar ku bisa menikmati tawamu

Am F

Ingin ku berdiri di sebelahmu

Am F

Menggenggam erat jari-jarimu

Am F

Mendengarkan lagu Sheila On 7

Dm

Seperti waktu itu

G

Saat kau disisiku...

Chorus:

C G

Dan tunggulah aku disana

Am A# C

Memecahkan celengan rinduku

F

Berboncengan denganmu

C

Mengelilingi kota

Dm

Menikmati surya perlahan

G

Menghilang

C G

Hingga kejamnya waktu

Am A# C

Menarik paksa kau dari pelukku

F

Lalu kita kembali

C

Menabung rasa rindu

Dm

Saling mengirim doa

G C

Sampai nanti sayangku