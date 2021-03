Chord dan Lirik Lagu Ku dengannya Kau dengan Dia MP3 Afgan Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Ku dengannya Kau dengan Dia dinyanyikan Afgan.

[Intro]

C Em F

G F Em

C E Am D

F Fm G

C CMaj7

awalnya ku tak bermaksud apapun

Am Em F

saat kukenal dirimu

Dm G

kita hanya saling

C G/B Am

bercerita tentang

Dm G C

ku dengannya kau dengan dia..

[Reff]

C CMaj7 F

mengapa Tuhan pertemukan

G E C

kita yang tak mungkin menyatu

Am Am7 D

aku yang t'lah terikat janji

F G C

engkau pun begitu..

C CMaj7

kucoba lawan aturan yang ada

Am Em F

'tuk terus bersamamu

Dm G

semakin kutenggelam

C G/B Am G

dalam keadaan

F G C

semakin kumenginginkan lebih

[Reff II]

C CMaj7 F

mengapa Tuhan pertemukan

G E C

kita yang tak mungkin menyatu

Am Am7 D

aku yang t'lah terikat janji

F G

engkau pun begitu..