Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Ragu MP3 Raisa Dilengkapi Video YouTube
Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Ragu MP3 yang dinyanyikan Raisa.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak chord gitar Ragu dinyanyikan Raisa.
Simak juga, lirik lagu Ragu dan video Ragu.
Dengarkan, lagu Ragu MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Berikut, lirik Ragu serta chord Ragu dalam Raisa MP3.
Intro : Dm..Am Dm..Am
Dm..Am Dm..Am
mmmmm... ei yeah..
Dm
hangatnya senyummu
Dm G C
harusnya tak ku abaikan.. oh hatiku..
Dm
rasakan cintamu
Dm G C
namun tak menggebu.. gebu..
F
ini ragaku..
G Am
memang hatiku yang ku janjikan..
F
namun rasaku..
G Am
dan pikiranku bukan padamu.. hiyeiih..
Dm Am
alangkah mudahnya bila..
G
kau pilih aku..
Reff :
Dm
andai..
Em
ku bisa berikan yang kau pinta..
-F#m Dm Em
takkan bercelah dalamnya cintaku
F G
jujur ku tak sanggup..
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