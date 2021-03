Chord dan Lirik Lagu Ragu MP3 Raisa Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak chord gitar Ragu dinyanyikan Raisa.

Intro : Dm..Am Dm..Am

Dm..Am Dm..Am

mmmmm... ei yeah..

Dm

hangatnya senyummu

Dm G C

harusnya tak ku abaikan.. oh hatiku..

Dm

rasakan cintamu

Dm G C

namun tak menggebu.. gebu..

F

ini ragaku..

G Am

memang hatiku yang ku janjikan..

F

namun rasaku..

G Am

dan pikiranku bukan padamu.. hiyeiih..

Dm Am

alangkah mudahnya bila..

G

kau pilih aku..

Reff :

Dm

andai..

Em

ku bisa berikan yang kau pinta..

-F#m Dm Em

takkan bercelah dalamnya cintaku

F G

jujur ku tak sanggup..