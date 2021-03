Artis Vanessa Angel Kenang Momen Terindah saat Dilamar Bibi Ardiansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini Vanessa Angel mengungkapkan hal termanis yang pernah dilakukan oleh Bibi kepadanya. Yaitu melamar dirinya di atas mobil.

Semenjak berkeluarga bersama Bibi Ardiansyah, kini Vanessa Angel mulai meniti karir membuka beberapa usaha.

Meski kemarin sempat tersandung penggunaan obat-obat terlarang, Bibi tetap mendampingi.

Kini mereka berdua juga telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Vanessa juga kerap memperlihatkan keharmonisan keluarga lewat media sosial.

Bukan lewat bunga atau pun cincin, Bibi melamar Vanessa sembari berurai air mata.

Waktu itu mereka sedang menjalankan hubungan backstreet atau secara diam-diam. Hal ini dikarenakan hubungan mereka belum direstui oleh keluarga Bibi.

"Dia ngungkapin semua perasaan dan uneg-unegnya sambil nangis. Tiap hari dia selalu cari cara buat deket sama gue. Intinya dia bilang your the one. Kamu mau gak jadi istri aku," ungkap Vanessa, mengenang kembali kisahnya lewat kanal YouTube Nikita Willy Official, Minggu (21/3/2021).

Namun saat itu Bibi bingung bagaimana menikah dengan situasi seperti itu. Vanessa yang mendengar itu mencoba menyakinkan Bibi apakah ia serius.

Mengingat ia banyak diterpa banyak masalah. Vanessa tidak ingin kehidupannya malah menjadi beban untuk. Bibi. Tapi Bibi tetap yakin dan sudah mantap hatinya.

"Ya udah, kita nikah siri dulu aja. Karena orangtua kita belum setuju pada saat itu kan," katanya lagi.(*)

