Billy Syahputra Disebut Akan Balikan dengan Hilda Vitria

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -Setelah dikabarkan putus hubungannya dengan Amanda Manopo, Billy Syahputra disebut-sebut akan balikan dengan Hilda Vitria.

Seperti diketahui, Billy dan Hilda sempat berpacaran namun memutuskan berpisah.

Bahkan keduanya sudah dipertemukan kembali di salah satu acara TV yang membuat kabar balikan beredar ke publik.

• Hilda Vitria Buka Suara Saat Ditanya Pilih Billy Syahputra atau Kriss Hatta

Hilda sendiri tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke pelukan Billy Syahputra.

Saksikan berita video Youtube Hilda Vitria selengkapnya di bawah ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Hilda dalam tayangan di kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Aku ini engga pernah mau ngeduluin Tuhan."

"Aku engga mau karena aku engga tau jodoh, maut, rezeki itu udah Tuhan yang ngatur," tutur Hilda Vitria.

• Aurel Hermansyah Sebut Ashanty Sosok Ibu Tiri yang Luar Biasa

Meski sudah menjadi mantan kekasih, Hilda mengaku tetap menjalan hubungan baik dengan Billy Syahputra.

"Jadi aku kaya go with the flow aja, aku engga mau mikir terlalu panjang."