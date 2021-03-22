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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Salahkah Aku MP3 Nayla Ayu Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Salahkah Aku MP3 yang dinyanyikan Nayla Ayu.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Salahkah Aku 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Salahkah Aku dinyanyikan Nayla Ayu.

Simak juga, lirik lagu Salahkah Aku dan video Salahkah Aku.

Dengarkan, lagu Salahkah Aku MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Salahkah Aku

Berikut, lirik Salahkah Aku serta chord Salahkah Aku dalam Nayla Ayu MP3.

Intro : C F C F

C E Am
aku sedang.. bertanya-tanya..
Dm G
apa yang terjadi kepada dirimu..
Em Am
sampai kau tega menjauhi diriku..
Dm
apa salahku..
G C G
sampai kau meninggalkan aku..

Reff :
C E Am G
salahkah bila aku mencintaimu..
Dm G
salahkah bila aku sayang padamu..
Em Am G
izinkan hati ini memeluk dirimu
Dm G
menemani di setiap langkah harimu..

Int. C Fm C Fm
uuu..

C E Am
aku coba.. mengerti semua..
Dm G -F
memahami segala keraguanmu..
Em Am
aku yang slalu ada untuk dirimu..
Dm
saat apapun..
G C G
kau bisa mengandalkanku..

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: meli yulyana
Sumber: Tribun Lampung
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