TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak jadwal Liga Champions, delapan klub yang lolos menuju perempat Final.

Chelsea dan Bayern Munchen akhirnya memastikan mendapatkan dua tiket ke babak Perempat Final Liga Champions.

Dua klub itu menyusul enam klub yang sudah mengantoni tiket Liga Champions setelah menyelesaikan babak 16 Besar Liga Champions .

Mereka adalah Borussia Dortmund , Liverpool , Manchester City , Paris Saint-Germain (PSG) , FC Porto dan Real Madrid .

Berikut klub peserta perempat Final Liga Champions

1. Dortmund (GER)

UEFA ranking: 12

European Cup best: winners (1997)

Last season: round of 16 (L vs Paris)

This season

Record: W5 D2 L1 F17 A9

Top scorer: Erling Haaland (10)

Round of 16: 5-4 vs Sevilla

Group F: winners

2. Liverpool (ENG)

UEFA ranking: 9

European Cup best: winners x6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Last season: round of 16 (L vs Atlético)