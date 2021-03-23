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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Akhir Tak Bahagia MP3 Misellia Dilengkapi Video YouTube

Berikut lirik lagu, chord gitar, serta video Akhir Tak Bahagia MP3 yang dinyanyikan Misellia.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Akhir Tak Bahagia 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Akhir Tak Bahagia dinyanyikan Misellia.

Simak juga, lirik lagu Akhir Tak Bahagia dan video Akhir Tak Bahagia.

Dengarkan, lagu Akhir Tak Bahagia MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Akhir Tak Bahagia

Berikut, lirik Akhir Tak Bahagia serta chord Akhir Tak Bahagia dalam Misellia MP3.

Intro: C F C F

         F

Malam ini

             G

Bintang mengingatkanku

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: meli yulyana
Sumber: Tribun Lampung
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