Dokumentasi

Motor Honda Beat berwarna magenta hitam, bernomor polisi BE 7360 UP hilang di Klinik Bersalin Yunita Vero Miza, di Jalan Pembangunan A No 7, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, Minggu (21/3/2021). Mahasiswa Malahayati Sedang Magang di Klinik Bersalin Jadi Korban Curanmor di Sukarame