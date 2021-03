Artis Stefan William Isyaratkan Pisah dengan Celine Evangelista Lewat Postingan Instagram?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar keretakan rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista masih menyisakan tanda tanya.

Sampai saat ini keduanya masih bungkam, namun belum lama ini Stefan mencurahkan isi hati lewat postingan di Instagram, Rabu, (24/3/2021).

Sejak awal, isu keretakan rumah tangga Stefan William dan Celine Evangelista begitu menyita perhatian publik.

Hingga saat ini, pasangan yang menikah pada tahun 2016 lalu itu belum mau bicara gamblang tentang prahara rumah tangga mereka.

Akan tetapi, baik Stefan maupun Celine punya cara masing-masing untuk mengungkapkan apa yang mereka alami.

Jika Celine Evangelista mau menjawab pertanyaan media, Stefan menunjukkan dengan perilaku di media sosial Instagram.

Saksikan, berita video Youtube Stefan William Isyaratkan Perpisahan Lewat Postingan Instagram? selengkapnya di sini.

"Be strong enough to let go and wise enough to wait for what you deserve," tulis Stefan William di caption Instagram, Rabu, (24/3/2021).

Perkataan Stefan jika diartikan akan menjadi, "Cukup kuatlah untuk melepaskan dan cukup bijaklah untuk menunggu apa yang pantas untukmu."

Tidak ada penjelasan tentang apa yang Stefan maksud, namun netizen berbondong-bondong mengirimkan semangat untuknya di kolom komentar.

