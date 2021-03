Chord dan Lirik Lagu Dewi MP3 Threesixty Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Dewi dinyanyikan Threesixty.

Simak juga, lirik lagu Dewi dan video Dewi.

Dengarkan, lagu Dewi MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Dewi

Berikut, lirik Dewi serta chord Dewi dalam Threesixty MP3.

Intro : C F Dm G Em Am F G C

C F

Dewi bintang kecilku yg pilu

Dm G

Coba pahami arti hidupku

Em Am

Disetiap langkah dari arah yang kau pilih

F G

... Tuk dapatkan yang kau cari

C F

Dewi berikanlah senyum itu

Dm G

Buat dunia takluk di kakimu

Em Am

Walau seribu tombak mengujung jantungmu

F G

... Jangan pernah kau menangis

Reff :

C G

Dewi rebahkan semua letihmu

Am Em

... Padamkan api kecilmu

F C

Sejenak lelap dalam mimpimu

Am G

... Hingga pagi menjemputmu

C G

Dewi akan tiba esok hari

Am Em

... Hitam rambutmu memutih

F C

Biar perlahan waktu buktikan

Am G

... Indah arti hidup ini



Interlude : G C

.

Reff :

C G

Dewi rebahkan semua letihmu

Am Em

... Padamkan api kecilmu

F C

Sejenak lelap dalam mimpimu

Am G

... Hingga pagi menjemputmu