Chord dan Lirik Lagu Cinta Beda Agama MP3 Vicky Salamor Dilengkapi Video YouTube

C

Sekarang dan selamanya

F

Beta yakin cuma ale

G

Yang terbaik

C

Paling terbaik

C

Cinta su di tengah jalan

F

Seng mungkin beta akhiri

G

Hubungan ini

C

Nona jantong hati

Am F

Biar orang tau katong berbeda sayang

C

Tapi beta tetap cinta

G

Walau beda agama

Am F

Terserah dong samua mo bilang apa di belakang

C

Beta seng paduli

G

Beta tetap cinta

C

Nona par beta se anugrah

F

Dari Yang Kuasa

C

Percaya beda keyakinan

G

Tapi se takdir for beta

C

Doa par nona tulus suci

F

Mo sehidup semati

C G

Katong pung cinta

C

Satukan perbedaan

C F G C G

