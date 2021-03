Jadwal Liga Champions, Leg Pertama Perempat Final Mulai 7 April 2021

Hasil drawing perempat final Liga Champions 2020-2021 menyajikan laga seru, di antaranya Bayern Munchen vs PSG dan Liverpool vs Real Madrid.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Champions, pertandingan leg pertama perempat final akan dimulai pada 7 April 2021 waktu indonesia.

Ada 8 tim yang akan bertanding memperebutkan tiket semifinal liga champions.

Di antaranya Manchester City vs Borussia Dortmund, FC Porto vs Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG) dan Liverpool vs Real Madrid

Dilansir dari Tribunnews.com, Hasil undian perempat final liga champion menempatkan wakil Inggris Liverpool melawan wakil Spanyol Real Madrid.

Kemudian wakil Inggris lainnya Manchester City akan melawan wakil Jerman Borussia Dortmund.

Wakil Portugal FC Porto melawan wakil Jerman lainnya Chelsea.

Sementara wakil Perancis PSG melawan wakil inggris lainnya Bayern Munchen.

Hasil Drawing Liga Champions babak perempat final :

