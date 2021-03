Jadwal Liga Champions, Update Jam Tayang Real Madrid vc Liverpool dan Man City vc Dortmunt

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal Liga Champions akan segera kembali bergulir.

Perempatfinal Liga Champions kali ini mempertemukan Chelsea vs Porto, Real Madrid vs Liverpool, Bayern Munchen vs Paris Saint-Germain (PSG), Manchester City versus Borussia Dortmund.

Pertandingan perempat final Liga Champion akan tayang lewat Siaran Langsung dan Live Streaming SCTV sebagai TV partner UEFA.

Siaran Langsung dan Live Streaming Liga Champions juga bisa ditonton dengan mengakses layanan streaming di laman Vidio.

Jadwal Liga Champions

Berikut jadwal lengkap dan jam tayang TV partner UEFA untuk babak perempatfinal Liga Champions 2020-2021:

Leg I

Rabu, 7 April 2021 pukul 02.00 WIB

Real Madrid vs Liverpool

Manchester City vs Borussia Dortmund