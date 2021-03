Chord dan Lirik Lagu Satru MP3 Denny Caknan feat Happy Asmara Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Satru dinyanyikan Denny Caknan feat Happy Asmara.

Simak juga, lirik lagu Satru dan video Satru.

Dengarkan, lagu Satru MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Satru

Berikut, lirik Satru serta chord Satru dalam Denny Caknan feat Happy Asmara MP3.

(Intro) C G F -Em A..Dm Em F G..

C G

Unine batin dungoku..

F G Am

Ra luput ko jenengmu..

Dm G Em Am

Aku ngedem-ngedem atimu..

F G

Bakoh mempertahankanmu..

(Intro) Am F -C/E Dm G

F C

Gusti.. kulo mpun manut dalane..

Dm G C

Mung jenengan sing ngatur critane..

Am Em

Sing jelas aku mikir kedepane..

F G

Opo bakal hubungan satru sak teruse..

(Chorus)