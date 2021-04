Atta Halilintar Menangis Saat Nikahi Aurel Hermansyah, Ternyata Rindu Ortu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Youtuber Atta Halilintar menangis saat nikahi penyanyi Aurel Hermansyah.

Menantu Anang Hermansyah itu mengaku kangen dengan ortu dan adik-adiknya.

Usai acara akad nikah, Atta Halilintar buka suara soal dirinya yang menangis sampai sesugukan, saat proses akad nikahnya dengan Aurel Hermansyah.

"Engga tahu yah aku pas awal masuk langsung merasa dari berdiri masuk itu udah emosional banget. Segalanya kayak berasa gitu," kata Atta Halilintar usai akad nikah di Hotel Raffles Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (3/4/2021).

Alasan Atta menangis karena ia sangat merindukan orangtua dan keluarganya yang tidak hadir dalam pernikahannya dengan Aurel Hermansyah.

"Aku kangen orangtua, adik-adik, ingin ada di sisi aku. Di hari bahagia aku, aku lihat dia, aku ingin akad. Aku mau jadi suami, wah segalanya ada di situ," ucapnya.

Pria berusia 25 tahun itu merasa sedih, karena keluarganya tidak bisa hadir dihari-hari yang memang sudah ia nantikan sejak lama menikahi putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu.

"Dan one of my dream come true, aku sadar bahwa aku manusia biasa gitu yang bisa merasakan semua kesedihan itu, keharuan itu. Menurutku ini salah satu momen terindah di hidupku," jelasnya.

"Jadi aku enggak bisa berkata lagi gimana hati aku bergemuruh. Kaki aku sampai menggiggil. Udah sesenggukan mau nangis aku tahan semua," tambah pria bernama asli Muhammad Attamimi Halilintar.

Lebih lanjut, Atta Halilintar meminta maaf kepada Joko Widodo, yang menjadi saksi nikahnya.