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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Bismillah Cinta MP3 Ungu ft Lesty Kejora Dilengkapi Video YouTube

Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Bismillah Cinta MP3 yang dinyanyikan Ungu ft Lesty Kejora.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Bismillah Cinta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu ft Lesty Kejora.

Simak juga, lirik lagu Bismillah Cinta dan video Bismillah Cinta.

Dengarkan, lagu Bismillah Cinta MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Bismillah Cinta

Berikut, lirik Bismillah Cinta serta chord Bismillah Cinta dalam Ungu ft Lesty Kejora MP3.

(Intro) Am Dm G C
           F Dm E

Am                                  Dm
tak dapat lagi ku lukis rasa
                G                                      C
ramadhan yang indah kini tlah tiba
     F
bulan penuh berkah
      Dm
rahmat dari Allah
         F                                       E
meski dalam suasana berbeda

Am                                  Dm
cobaan demi cobaan melanda
   G                                          C
kita bersama namun tak lagi sama
    F
jarak memisahkan
    Dm
semua tlah berbatas
      Bm              E
ini ujian bagi kita

(Chorus)
                   Am
Bismillah cinta
     Dm                                   G
percaya padaku percaya cinta
       C                         F
yakin kita bisa lalui semua
    Dm                                              E
sgala cobaan yang datang mendera

                   Am
Bismillah cinta
                Dm                             G
panjatkan doa pada yang Kuasa
              C                                  F
bersujud padaNya dengan air mata
         Dm                                        E
Insyaallah ramadhan membawa hikmat

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Penulis: Resky Mertarega S
Editor: Virginia Swastika
Sumber: Tribun Lampung
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