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Chord dan Lirik Lagu Bismillah Cinta MP3 Ungu ft Lesty Kejora Dilengkapi Video YouTube
Ilustrasi. lirik lagu, chord gitar, serta video Bismillah Cinta MP3 yang dinyanyikan Ungu ft Lesty Kejora.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu ft Lesty Kejora.
Simak juga, lirik lagu Bismillah Cinta dan video Bismillah Cinta.
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Berikut, lirik Bismillah Cinta serta chord Bismillah Cinta dalam Ungu ft Lesty Kejora MP3.
(Intro) Am Dm G C
F Dm E
Am Dm
tak dapat lagi ku lukis rasa
G C
ramadhan yang indah kini tlah tiba
F
bulan penuh berkah
Dm
rahmat dari Allah
F E
meski dalam suasana berbeda
Am Dm
cobaan demi cobaan melanda
G C
kita bersama namun tak lagi sama
F
jarak memisahkan
Dm
semua tlah berbatas
Bm E
ini ujian bagi kita
(Chorus)
Am
Bismillah cinta
Dm G
percaya padaku percaya cinta
C F
yakin kita bisa lalui semua
Dm E
sgala cobaan yang datang mendera
Am
Bismillah cinta
Dm G
panjatkan doa pada yang Kuasa
C F
bersujud padaNya dengan air mata
Dm E
Insyaallah ramadhan membawa hikmat
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