TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Atta Halilintar melakukan simulasi akad dengan Gus Miftah di h-1 pernikahannya dengan Aurel Hermansyah

Momen simulasi akad nikah ini diunggah Atta di Instagram Story-nya pada Jumat (2/4/2021) malam.

Simulasi tersebut dilakukan Atta setelah ia melakukan video call dengan orang tuanya, Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Faruk.

"Aduh malam-malam abis aku video call sama Mama Papa aku."

"Ini ada Gus Miftah guys, mau ngajarin aku," kata Atta.

Saksikan, berita YouTube video jelang pernikahan Atta dan Aurel, Atta Halilintar simulasi akad bareng Gus Miftah selengkapnya disini.

Menyahut perkataan Atta, Gus Miftah mengatakan simulasi dilakukan agar calon suami Aurel Hermansyah tersebut lancar mengucapkan ijab kabul.

"Suapaya seger dulu, kita mau simulasi akad nikahnya supaya besok Bro Atta lancar," ujarnya.

"Jangan sampai salah-salah," sahut Atta.

"Yes you can," ucap Gus Miftah memberi semangat.