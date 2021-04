Chord dan Lirik Lagu Bintang MP3 Anima Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Bintang dinyanyikan Anima.

Intro : C F G C

C F G C

C

Kan ku abaikan

F

Segala hastratku

G C

Agar kamu tenang dengannya

C

Ku pertaruhkan

F

Semua ragaku

G C

Demi dirimu bintang

Chorus :

C F

Biarkan ku menggapaimu

G

Memelukmu

C

Memanjakanmu

C F

Tidurlah kau di pelukku

G C

Di pelukku di pelukku