Chord dan Lirik Lagu Cinta dan Rahasia MP3 Yura Yunita feat Glenn Fredly Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Cinta dan Rahasia dinyanyikan Yura Yunita feat Glenn Fredly.

Simak juga, lirik lagu Cinta dan Rahasia dan video Cinta dan Rahasia.

Dengarkan, lagu Cinta dan Rahasia MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Cinta dan Rahasia

Berikut, lirik Cinta dan Rahasia serta chord Cinta dan Rahasia dalam Yura Yunita feat Glenn Fredly MP3.

[Intro] C F C F

C Am

Terakhir...kutatap

Dm

mata indahmu

F C

di bawah bintang bintang

D

terbelah hatiku

Dm Em F G

antara cinta dan rahasia

[*]

C Am

Ku cinta.. padamu

Dm F

namun kau milik sahabatku

C D

dilema..hatiku..

Dm Em

andai ku bisa

F G

berkata sejujurnya..

[Reff]

C G Am F

Jangan.. kau pilih dia

C

pilihlah aku

D

yang mampu mencintamu

F C Dm G

lebih dari dia...

C G F

Bukan.. ku ingin merebutmu

Fm C

dari sahabatku

D

namun kau tahu

Dm Em

cinta tak bisa

F G C F

tak bisa kau salahkan

==Kembali ke : *), Reff