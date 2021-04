Chord dan Lirik Lagu Tukar Jiwa MP3 Tulus Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tukar Jiwa dinyanyikan Tulus.

Simak juga, lirik lagu Tukar Jiwa dan video Tukar Jiwa.

Dengarkan, lagu Tukar Jiwa MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tukar Jiwa

Berikut, lirik Tukar Jiwa serta chord Tukar Jiwa dalam Tulus MP3.

[Intro]

G F G C

G F G C

C

Aku kehabisan cara

F

Tuk jelaskan padamu..

F

Mengapa sulit tuk lupakanmu

C

Aku kehabisan cara

F

Tuk gambarkan padamu

G D

Kau di mata dan di pandanganku

G

Wooooo..

[Reff]

(Coba sehari saja)

C Bm Em

Coba...satu hari saja

Em D#m Em

Kau jadi diriku

D - G

Kau akan mengerti

C Bm

Kau akan mengerti

Em Dm G C

Bagai...mana ku melihatmu

A A F# Bm -E

Mengagumimu...menyayangi...mu