Putri Anne Jadi Model, Pacar Mas Pur di Tukang Ojek Pengkolan 2 Tahun Vakum

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Setelah dua tahun vakum, istri Arya Saloka, Putri Anne kembali aktif di dunia entertaiment.

Putri Anne jadi model untuk produk fashion yang bekerja sama dengan Zaskia Adya Mecca.

Pacar Mas Pur di Sinetron Tukang Ojek Pengkolan itu membagikan kabar tersebut dalam unggahan foto di akun Instagram miliknya, Minggu (4/4/2021).

Ibu satu anak ini diketahui sempat vakum dua tahun lamanya dan tak menyentuh dunia hiburan.

Kini, Putri Anne kembali muncul dengan menjadi model untuk produknya yang bekerja sama dengan merek fashion milik Zaskia Adya Mecca.

Dalam foto itu istri pemeran Aldebaran itu terlihat berpose dengan sang anak setelah di make up.

“Masha Allah kk.. thank you so so much for your patience."

"Maklumin ya ka kalo ma rempong sambil nyusuin Ibrahim , setelah 2 tahun fakum dari dunia entertainment,” tulis Putri Anne dikutip Tribunlampung, Selasa (6/4/2021).

“Sekarang balik lagi buat jd model. Sukur modelin baju sendiri jadi gak tegang2 amat.”

Keputusannya untuk kembali ke dunia hiburan mendapatkan banyak dukungan dari netizen.