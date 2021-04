Chord dan Lirik Lagu One Only MP3 Pamungkas Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar One Only dinyanyikan Pamungkas.

One Only - Pamungkas

[Verse 1]

C Em

Oo, There you are

F

Sittin’ still all stripes and lonely

G

Hidin’, wishin’, waitin’

C Em

While I’m, Here I am

F

Standin’ still stare at you only

G

Everythin’ gets blurry

[Bridge]

Em

All I want is just to stay

G

You can’t shake me

F

I would never dare

C

Let go

Em

Through the talkin’ and the walkin’

Dm G

I will give you all my lovin’