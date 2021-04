Chord dan Lirik Lagu Manusia Kuat MP3 Tulus Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Manusia Kuat dinyanyikan Tulus.

Simak juga, lirik lagu Manusia Kuat dan video Manusia Kuat.

Dengarkan, lagu Manusia Kuat MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Manusia Kuat

Berikut, lirik Manusia Kuat serta chord Manusia Kuat dalam Tulus MP3.

[Verse]

C G/B Am G

Kau bisa patahkan kakiku

F Em Dm G

Tapi tidak mimpi-mimpiku

C G/B Am G

Kau bisa lumpuhkan tanganku

F Em Dm G

Tapi tidak mimpi-mimpiku

[Pre-Chorus]

Am Em F C

Kau bisa merebut senyumku

Dm C Dm C G

Tapi sungguh tak akan lama

Am Em F C

Kau bisa merobek hatiku

Dm F G

Tapi aku tahu obatnya

[Chorus]

C F/A G

Manusia-manusia kuat itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita

C F/A G

Manusia-manusia kuat Itu kita

F Dm G

Jiwa-jiwa yang kuat itu kita