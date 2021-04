Chord dan Lirik Lagu Taman Langit MP3 Peterpan Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Taman Langit dinyanyikan Peterpan.

Berikut, lirik Taman Langit serta chord Taman Langit dalam Peterpan MP3.

Intro: Em F# Em B (2x) Bass

Em B Em B (2x)

Em B Em B

Bila..kini ku berada

Am C

Dalam taman mimpi

G D

Dalam taman langitku..



Em B Em B

Kini..cobalah berpaling

Am C

Langit takkan berwarna

G D

Aku takkan merasa

Reff:

C G

Semua takkan berubah

C G

Semua takkan berubah

Am C

Ini taman mimpiku

G D

Ini taman langitku



Musik: Em B Em B



Em B Em B

Coba..cobalah berpaling

Am C

Ini taman mimpi

G D

Ini taman langitku

Am C

Tak perlu kau bayangkan

G D

Tak perlu kau renungkan



==Kembali ke: Reff



Musik: C G C G Am C G D



==Kembali ke: Reff [2x]

.

Outro: C G C G Am C Am C Am C

Em F# Em B (2x) Bass

Em

Profil Paterpan