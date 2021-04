BREAKING NEWS Kecelakaan di Pesawaran, 6 Kendaraan Terlibat Tabrakan Beruntun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Kecelakaan beruntun melibatkan enam kendaraan sekaligus di ruas Jalan Raya Tegineneng Dusun Pancur, Desa Rejo Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Senin (12/4/2021). pukul 10.00 WIB.

Humas Polres Pesawaran AKP Aris Siregar mengungkapkan, berdasar data dari Satlantas Polres Pesawaran, kecelakaan itu melibatkan empat mobil dan dua sepeda motor.

Menurut Aris, dari informasi Kasat Lantas Polres Pesawaran Iptu Amsar, keempat mobil terdiri dari truk Colt Diesel BE 8243 CD, truk tangki Hino BE 8482 FK, Toyota Fortuner BE 1152 GJ, dan Toyota Avanza BE 1173 GN.

Ada pula dua sepeda motor, yakni Honda Supra X pelat merah B 6191 SQV dan Honda Supra X pelat merah B 6840 SQR.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut," kata Aris mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, Senin.

Namun, tambah dia, kecelakaan itu mengakibatkan sejumlah korban luka-luka.

Kini semua korban telah dievakuasi ke tempat pelayanan kesehatan terdekat.

Sementara itu, enam kendaraan itu mengalami kerusakan.

Adapun kerusakan pada truk Colt Diesel BE 8243 CD yang ringsek pada bagian depan.

Truk Hino BE 8482 FK lecet pada bodi bagian sebelah kanan.

Toyota Fortuner BE 1152 GJ lecet pada bodi bagian kanan belakang dan pecah lampu belakang.

Toyota Avanza BE 1173 GN mengalami ringsek bagian depan.

Sementara sepeda motor Honda Supra X B 6840 SQR ringsek bagian depan dan samping.

Lalu sepeda motor Honda Supra X B 6191 SQV ringsek bagian depan dan samping. ( Tribunlampung.co.id / Robertus Didik Budiawan )