Chord Gitar
Chord dan Lirik Lagu Hari Bahagia MP3 Aurel Hermansyah ft Atta Halilintar Dilengkapi Video YouTube
Simak, chord gitar Hari Bahagia yang dinyanyikan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Simak juga, lirik lagu Hari Bahagia dan video Hari Bahagia.
Tribunlampung.co.id
Chord dan Lirik Lagu Hari Bahagia MP3 Aurel Hermansyah ft Atta Halilintar Dilengkapi Video YouTube
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Hari Bahagia yang dinyanyikan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.
Simak juga, lirik lagu Hari Bahagia dan video Hari Bahagia.
Dengarkan, lagu Hari Bahagia MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Lagu berjudul Hari Bahagia pertama kali dirilis pada tahun 2021.
Lagu ini kembali viral setelah banyak bermunculan dalam aplikasi Tik Tok.
Berikut chord gitar Hari Bahagia
Intro: A E F#m D
A E F#m
dipilih Tuhan.. kau yang pertama
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Penulis: Reni Ravita
Editor: putri salamah
Sumber: Tribun Lampung