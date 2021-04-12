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Chord Gitar

Chord dan Lirik Lagu Hari Bahagia MP3 Aurel Hermansyah ft Atta Halilintar Dilengkapi Video YouTube

Simak, chord gitar Hari Bahagia yang dinyanyikan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Simak juga, lirik lagu Hari Bahagia dan video Hari Bahagia.

zoom-inlihat foto Chord dan Lirik Lagu Hari Bahagia MP3 Aurel Hermansyah ft Atta Halilintar Dilengkapi Video YouTube
Tribunlampung.co.id
Chord dan Lirik Lagu Hari Bahagia MP3 Aurel Hermansyah ft Atta Halilintar Dilengkapi Video YouTube 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Hari Bahagia yang dinyanyikan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Simak juga, lirik lagu Hari Bahagia dan video Hari Bahagia.

Dengarkan, lagu Hari Bahagia MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Dengar lagu Hari Bahagia

Lagu berjudul Hari Bahagia pertama kali dirilis pada tahun 2021.

Lagu ini kembali viral setelah banyak bermunculan dalam aplikasi Tik Tok.

Berikut chord gitar Hari Bahagia

Intro: A E F#m D

A                E                             F#m

dipilih Tuhan.. kau yang pertama

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chord gitar Hari Bahagia
Hari Bahagia
Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar
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Penulis: Reni Ravita
Editor: putri salamah
Sumber: Tribun Lampung
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