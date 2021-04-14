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YouTube dan Lirik Lagu Atlantis dari SHINee, Chord Gitar Atlantis
YouTube video dan lirik lagu Atlantis dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee serta chord gitar Atlantis.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video dan lirik lagu Atlantis dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee.
Serta, chord gitar Atlantis.
Dengarkan, lagu Atlantis MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Dengar lagu Atlantis dari SHINee
Tonton juga, YouTube video Atlantis dari SHINee di bawah ini.
Berikut, chord gitar dan lirik lagu Atlantis dari SHINee.
Intro Em G Em A G
Em G
Mijiui geu yeongyeogeul chajge han sungan
Em A G
Muthyeossdeon gamgakdeureul kkaewonaen deushan geugoseun
Em G
Jungryeokboda ganghage tto aju gipsukhage
Em A G
Heeonaji moshal kkeutkkaji kkeureodanggyeo nal
C Bm E C Bm E
It's like we’re underwater jeomjeom gipeojyeo ga
C Bm E C D E
Millyeooneun neol pume aneulge Nae sumeul gajyeoga
Chorus
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