YouTube dan Lirik Lagu Atlantis dari SHINee, Chord Gitar Atlantis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video dan lirik lagu Atlantis dinyanyikan boyband asal Korea Selatan SHINee.

Serta, chord gitar Atlantis.

Dengarkan, lagu Atlantis MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Dengar lagu Atlantis dari SHINee

Tonton juga, YouTube video Atlantis dari SHINee di bawah ini.

Berikut, chord gitar dan lirik lagu Atlantis dari SHINee.

Intro Em G Em A G

Em G

Mijiui geu yeongyeogeul chajge han sungan

Em A G

Muthyeossdeon gamgakdeureul kkaewonaen deushan geugoseun

Em G

Jungryeokboda ganghage tto aju gipsukhage

Em A G

Heeonaji moshal kkeutkkaji kkeureodanggyeo nal

C Bm E C Bm E

It's like we’re underwater jeomjeom gipeojyeo ga

C Bm E C D E

Millyeooneun neol pume aneulge Nae sumeul gajyeoga

Chorus