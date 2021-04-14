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YouTube dan Lirik Lagu Bismillah Cinta dari Ungu feat Lesty Kejora, Dilengkapi Chord Gitar
YouTube video dan lirik lagu Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu feat Lesty Kejora serta chord gitar Bismillah Cinta.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video dan lirik lagu Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu feat Lesty Kejora.
Serta, chord gitar Bismillah Cinta.
Dengarkan, lagu Bismillah Cinta MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
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Tonton juga, YouTube video Bismillah Cinta dari Ungu feat Lesty Kejora.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar Bismillah Cinta dalam Ungu feat Lesty Kejora.
Intro Am Dm G C
F Dm E
Am Dm
tak dapat lagi ku lukis rasa
G C
ramadhan yang indah kini tlah tiba
F
bulan penuh berkah
Dm
rahmat dari Allah
F E
meski dalam suasana berbeda
Am Dm
cobaan demi cobaan melanda
G C
kita bersama namun tak lagi sama
F
jarak memisahkan
Dm
semua tlah berbatas
Bm E
ini ujian bagi kita
Chorus
Am
Bismillah cinta
Dm G
percaya padaku percaya cinta
C F
yakin kita bisa lalui semua
Dm E
sgala cobaan yang datang mendera
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Lesty Kejora
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