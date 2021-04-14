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YouTube dan Lirik Lagu Bismillah Cinta dari Ungu feat Lesty Kejora, Dilengkapi Chord Gitar

YouTube video dan lirik lagu Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu feat Lesty Kejora serta chord gitar Bismillah Cinta.

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Tribunlampung.co.id
Ilustrasi. Simak, YouTube video, lirik lagu, dan chord gitar Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu feat Lesty Kejora. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video dan lirik lagu Bismillah Cinta dinyanyikan Ungu feat Lesty Kejora.

Serta, chord gitar Bismillah Cinta.

Dengarkan, lagu Bismillah Cinta MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Bismillah Cinta

Tonton juga, YouTube video Bismillah Cinta dari Ungu feat Lesty Kejora.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Bismillah Cinta dalam Ungu feat Lesty Kejora.

Intro Am Dm G C
           F Dm E

Am                                  Dm
tak dapat lagi ku lukis rasa
                G                                      C
ramadhan yang indah kini tlah tiba
     F
bulan penuh berkah
      Dm
rahmat dari Allah
         F                                       E
meski dalam suasana berbeda

Am                                  Dm
cobaan demi cobaan melanda
   G                                          C
kita bersama namun tak lagi sama
    F
jarak memisahkan
    Dm
semua tlah berbatas
      Bm              E
ini ujian bagi kita

Chorus
                   Am
Bismillah cinta
     Dm                                   G
percaya padaku percaya cinta
       C                         F
yakin kita bisa lalui semua
    Dm                                              E
sgala cobaan yang datang mendera

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Halaman
12
Tags
Bismillah Cinta
Ungu
Lesty Kejora
YouTube video
YouTube Music
lirik lagu
chord gitar
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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