YouTube dan Lirik Lagu Hari Bahagia dari Aurel Hermansyah, Chord Gitar Hari Bahagia

YouTube video dan lirik lagu Hari Bahagia dinyanyikan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Serta, chord gitar Hari Bahagia.

Dengarkan, lagu Hari Bahagia MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

Dengar Lagu Hari Bahagia

Tonton juga, YouTube video Hari Bahagia dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar di bawah ini.

lirik lagu dan chord gitar Hari Bahagia.

Intro A E F#m D

A E F#m

dipilih Tuhan.. kau yang pertama

D A

untuk masa depan.. dan selamanya..

E F#m

dialah cahaya.. tuntunan ke surga..

D A

dengarkan mereka.. tak berhenti berdoa..

E

aku yang kau pilih..

F#m

kamu yang ku pilih..

D A

cinta ini milik kita selamanya..

Reff

E

i'm gonna marry you..

F#m

i know that you'll be mine..

D

i'm gonna give my world..

A

you're the only one..