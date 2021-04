Boy William Nekat Datangi Artis TikTok yang Tinggal di Hutan hingga Terpeleset di Tepi Jurang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Presenter Boy William mendatangi seorang artis TikTok yang memutuskan tinggal di hutan.

Artis TikTok yang tengah naik daun, Frendi Bawatong sempat tak percaya saat Boy William datang ke tempat tinggalnya.

Boy William juga merasa penasaran dengan Frendi yang memilik tinggal di hutan padahal sukses jadi artis TikTok dengan jumlah followers mencapai 2,3 juta.

Boy William akhirnya memutuskan untuk menemui Frendi di kediamannya di Manado.

"Di balik pintu kali ini, ini cerita inspirasi dari teman gue, Frendi. Lets go to flight to Manado," ucap Boy William, dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube vlognya, Selasa (20/4/2021).

Setiba di Manado, Boy William disambut oleh sang artis TikTok, Frendi.

Begitu tiba dan menyapa Frendi, Boy William langsung penasraan ingin langsung berkunjung ke rumah sang artis TikTok.

"Frendi, akhirnya ketemu," sapa Boy William.

"Mana rumahmu?" tanya Boy William penasaran.

"Arah rumah saya ke sana kak," jawab Frendi.