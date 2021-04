Hetty Minta Nathalie Holscher Tinggalkan Rumah Sule

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nenek Nathalie Holscher, Hetty buka suara atas kisruh cucunya dengan Komedian Sule.

Hetty meminta sang cucu untuk meninggalkan rumah Sule.

"Udah kalo nggak kuat kamu jangan nyiksa diri, kamu keluar dari rumah itu, selesai," lanjutnya.

Diketahui, kisah rumah tangga Sule dan Nathalie Holscher menjadi perbincangan hangat setelah unggahan sang DJ mencuri perhatian.

Dalam unggahan di akun Instagramnya, Nathalie Holscher menangis.

Nathalie Holscher juga menyertakan keterangan untuk menyemangati diri.

"Kuat," tulisnya di InstaStory Minggu (18/4/2021).

Di InstaStory lain Nathalie menuliskan curahan hati.

"Enough is enough, i'm done."

(Cukup sudah, aku selesai)

Tak hanya itu, ibu sambung Rizky Febian itu juga menghapus potret-potretnya dengan Sule di Instagram.