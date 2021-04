Pemkot Metro Siap Dampingi dan Lindungi Gadis Korban Asusila

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, METRO - Pemkot Metro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Metro siap melakukan pendampingan terhadap korban asusila.

"Iya kita sudah mendengar kabar itu. Nah, saat ini UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kita sedang melakukan penjangkauan dulu kepada korban," ujar Kepala DP3APPKB Kota Metro Prayetno, Rabu (21/4/2021).

Ia mengatakan, jika korban bersedia didampingi oleh psikolog, maka pihaknya siap melakukan pendampingan.

"Intinya kita siap mendampingi dan memberi perlindungan anak korban kekerasan seksual," imbuhnya.

Diketahui, korban merupakan warga Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah.

NAP (16), tersangka dugaan persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur, terancam 15 tahun kurungan penjara.

Kasat Reskrim Polres Metro AKP Andri Gustami menjelaskan, pelaku dibidik pasal 81 dan 82 UU No 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua UURI No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

"Jadi pelaku juga masih di bawah umur. Tapi kita tetap mengacu pasal 81 dan 82 dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara," ujarnya, Rabu (21/4/2021).

Ia menambahkan, selain tersangka, pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, handphone tersangka, dan hasil visum korban.

Seorang remaja di Metro menggunakan segala cara untuk bisa melakukan perbuatan bejatnya.