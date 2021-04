Chord dan Lirik Lagu Tolong Aku MP3 The Rain Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tolong Aku dinyanyikan The Rain.

[Intro]

C Am G

C Am G D

tolong aku sahabatku

C Am G

dengarkan jerit hatiku

C Am G D

tentang dia, tentang dia

C Am G

masih s'lalu tentang dia

C Am G D

ajak aku bersamamu

C Am G

ke mana pun engkau mau

C Am G D

tenangkan aku, tenangkan aku

C Am G

sabarlah tenangkan aku

*)

C Bm Am

dia pernah membuatku merasa sempurna

C Bm Am

hingga aku pun menjanjikan slamanya

C Bm Am

namun ternyata mimpi yang dia punya

D C D

berbeda, berbeda

[Reff]

G D C Am D G

aku tak 'kan bisa hidup tanpa dia

D-C Bm Am D C Bm D

dia yang membuat aku bahagia

G D C Am D G

tolong aku untuk melupakan dia

D-C Bm Am D G

sungguh hanya itu yang aku pinta