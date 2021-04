YouTube Video Ayu Ting Ting Berjudul Apalah Cinta, Dilengkapi Lirik dan Chord

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video Ayu Ting Ting feat Keremcem untuk lagu dangdut Apalah Cinta.

Serta, lirik lagu dan chord gitar Apalah Cinta.

Intro : Am Am

Am Em Dm Am

Am Dm C -Em..

F

hadirnya tanda tanya

Am

apakah yang terjadi

Em

mengapa kau berubah

F

engkau yang dulu duhai kasih

Dm Am

.. selalu temukan sebuah terang

G

dalam setiap malam..

Am F

oh Tuhan apalah cinta..

Em

cinta yang aku tahu indah bahagia

G F

.. namun bila jalan takdir-Nya

-F -Em-Dm

kau yang kan pergi..

F C

tinggalkan diri ini..

Dm Em

ku coba kan terima..