MV Music Video
YouTube Video Ayu Ting Ting Berjudul Apalah Cinta, Dilengkapi Lirik dan Chord
YouTube video Ayu Ting Ting feat Keremcem untuk lagu dangdut Apalah Cinta serta lirik lagu dan chord gitar Apalah Cinta.
Instagram/@ayutingting92
ILustrasi Ayu Ting Ting. Simak, YouTube video Ayu Ting Ting berjudul Apalah Cinta.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, YouTube video Ayu Ting Ting feat Keremcem untuk lagu dangdut Apalah Cinta.
Serta, lirik lagu dan chord gitar Apalah Cinta.
Dengarkan, lagu Apalah Cinta MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.
Tonton juga, YouTube video Ting Ting feat Keremcem untuk lagu berjudul Apalah Cinta.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar Lagu Apalah Cinta Ayu Ting Ting feat Keremcem.
Intro : Am Am
Am Em Dm Am
Am Dm C -Em..
F
hadirnya tanda tanya
Am
apakah yang terjadi
Em
mengapa kau berubah
F
engkau yang dulu duhai kasih
Dm Am
.. selalu temukan sebuah terang
G
dalam setiap malam..
Am F
oh Tuhan apalah cinta..
Em
cinta yang aku tahu indah bahagia
G F
.. namun bila jalan takdir-Nya
-F -Em-Dm
kau yang kan pergi..
F C
tinggalkan diri ini..
Dm Em
ku coba kan terima..
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung