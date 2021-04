Chord dan Lirik Lagu Tragedi Tali Kutang MP3 Dara Ayu ft Bajol Ndanu Dilengkapi Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, chord gitar Tragedi Tali Kutang dinyanyikan Dara Ayu ft Bajol Ndanu.

Simak juga, lirik lagu Tragedi Tali Kutang dan video Tragedi Tali Kutang.

Dengarkan, lagu Tragedi Tali Kutang MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Tragedi Tali Kutang

Berikut, lirik Tragedi Tali Kutang serta chord Tragedi Tali Kutang dalam Dara Ayu ft Bajol Ndanu MP3.

Dm Am

Tali kutang iki tak simpen tekane pati

F E Am

Tali kutang saksi tresnaku kang suci

Intro : Am E Dm Am

Dm Am

F E Am

Am

Dek Biyen wis tak tukoke

E

Wujud tali sak kotange

Dm Am

Saikine la kok ilang sak slirane

Dm

Lungo menyang endi

Am

tanpo pamit ra ngabari

F E

opo lali kowe karo aku iki

Am

Nadyan regane nem ewu

E

kuwi wujud katresnanku

Dm Am

Jare kowe melu aku la kok mlayu