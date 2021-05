Kuliner Lampung, Pempek Palembang Dinda Tawarkan Aneka Jenis Pempek hingga Rujak Tahu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Pempek Palembang Dinda di Jalan Sultan Akbar Kelurahan Pasar Liwa, Balik Bukit, Lampung Barat menawarkan aneka jenis pempek.

Pemilik usaha tersebut Katong mengatakan, ia sudah berjualan pempek di lokasi tersebut sejak enam tahun yang lalu.

Pria berusia 50 tahun itu memaparkan berbagai varian menu Pempek Palembang Dinda.

"Ada pempek kapal selam seharga Rp 10.000 per porsi, pempek lenggang per porsi Rp 10.000, dan pempek lenjer Rp 1.000 per porsi," sebutnya, Kamis (29/4/2021).

"Untuk pempek lenjer ada isi tahu, kates, dan telor," terus dia.

Selain itu, Katong menyebutkan, Pempek Palembang Dinda juga menyediakan tekwan dengan harga per bungkusnya Rp 6.000 dan tujak tahu seharga Rp 8.000 per bungkus.

Katong berharap, usahanya tersebut dapat berkembang lebih baik lagi.

"Jadi lebih besar, punya banyak pelanggan, bisa punya cabang," urainya.

Ia juga menawarkan jasa pesan antar untuk wilayah sekitar Way Mengaku-Pasar Liwa, Balik Bukit, Lampung Barat.

"Bagi yang ingin pesan antar, bisa menghubungi nomor telepon 081272055238 atau nomor WhatsApp 082282140344," tutupnya.

( Tribunlampung.co.id / Nanda Yustizar Ramdani )