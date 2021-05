Harga YOU The Gold One Perfect Dual Brow Matic, Simak Promo Shopee 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Bagi kamu pengguna Y.O.U, berikut harga YOU The Gold One Perfect Dual Brow Matic di promo Shopee 2021.

Dalam promo Shopee 2021, sejumlah diskon diberikan untuk produk Y.O.U di e-commers you make ups, termasuk harga YOU The Gold One Perfect Dual Brow Matic.

Besaran diskon YOU The Gold One Perfect Dual Brow Matic yang diberikan hingga 40 persen.

Berikut, daftar promo Shopee 2021 untuk diskon YOU The Gold One Perfect Dual Brow Matic.

Potongan harga yang diberikan dari Rp 79 ribu menjadi Rp 47 ribu.

Perfect Dual Brow Matic adalah Pensil alis dengan ujung berbentuk segitiga yang memudahkan dalam membingkai alis, waterproof dan tidak mudah luntur.

Selling Points & Benefit:

1. Triangular Shape Definer Ujung segitiga yang lembut untuk mempermudah pengaplikasian dan memberikan tampilan alis yang natural.

2. Waterproof & Smudge-proof Mengandung formula tahan air dan tidak mudah luntur sehingga tahan sepanjang hari.

3. Soft & Smooth Texture Formula lembut untuk warna alis yang pekat dan sikat yang lembut untuk memberikan efek natural.