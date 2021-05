Profil Kwak Dong Yeon, Pemeran Jang Han Seo yang Jahat di Drama Vincenzo 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Simak profil Kwak Dong Yeon salah satu pemain di drama Vincenzo sebagai Jang Han Seo.

Pecinta drama Korea tengah disuguhkan oleh beberapa drama terbaru, salah satunya Vincenzo

Drama bergenre komedi gelap ini disiarkan perdana di tvN setiap Sabtu dan Minggu pukul 21:00 (WSK) mulai 20 Februari 2021 dan juga tersedia di Netflix.

Salah satu pemeran Vincenzo adalah Kwak Dong Yeon yang memerankan karakter Jang Han Seo.

Jang Han Seo merupakan saudara tiri Jang Jun Woo (Taecyon) dan anak tidak sah dari pimpinan Babel Group sebelumnya yang menggantikan saudara laki-lakinya.

Karakter ini tampak kasar, sombong, dan sok namun kenyataannya sangat bodoh.

Kwak Dong Yeon adalah aktor Korea Selatan yang telah tampil dalam sederet drama populer seperti My Husband Got a Family (2012), Please Come Back, Mister (2016), It’s Okay to Not be Okay (2020), dan masih banyak lagi.

Kwak juga dikenal sebagai personel band Kkokkoma, band trainee di bawah naungan ENC Entertaiment.

Biodata Kwak Dong-Yeon

Nama : Kwak Dong-Yeon

