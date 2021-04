Siapa Pemain Vincenzo, Profil Jeon Yeo Been

Ilustrasi Jeon Yeo Been. Berikut, profil Jeon Yeo Been, pemain Vincenzo, drama Korea terpopuler 2021.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Artis Korea Jeon Yeo Been merupakan pemain Vincenzo, Drama Korea terpopuler 2021.

Bagaimana profil Jeon Yeo Been dalam biodata pemain Vincenzo yang sedang populer?

Jeon Yeo Bin telah cukup banyak memainkan peran dalam sejumlah drakor maupun film Korea.

Aktris kelahiran 1989 ini telah memulai debut aktingnya melalui film berjudul "The Treacherous" pada tahun 2015.

Saat itu, ia hanya menjadi seorang cameo dan tidak mendapat banyak dialog dalam perannya.

Kemudian, ia juga berperan dalam film berjudul "The Age Of Shadows"(2016) sebagai Gong Yoo.

Selain itu, ia juga berperan dalam film "The Running Actress" (2017), "Merry Crhistmas Mr Moo"(2017).

Tak hanya film, ia juga sering berperan dalam drama, mulai dari drama OCN "Save Me", "Live", hingga "After My Death"

Jeon Yeo Bin baru mendapatkan kepopuleran setelah mendapatkan peran utama wanita di drama JTBC berjudul "Be Merodramatic (2019).

Aktris di bawah naungan J Wide Company ini juga sudah banyak memenangkan trofi.

