Chord dan Lirik Lagu Lewung MP3 Nella Kharisma Dilengkapi Video YouTube

chord gitar Lewung dinyanyikan Nella Kharisma.

Simak juga, lirik lagu Lewung dan video Lewung.

Dengarkan, lagu Lewung MP3 di aplikasi YouTube Music di bawah ini.

streaming lagu Lewung

Berikut, lirik Lewung serta chord Lewung dalam Nella Kharisma MP3.

Intro : Am Em Am C F Am

Am

Dadi lewung atiku

Em

Nalikane sepisan ketemu

Am

Wong indah dadi laku

C Em

Nggodha ati rinten siang daluk

Am

Kinurban jiwo rogo

Em

Ngundang roso tumetes sing kalbu

Am

Lir nguyahi segoro

C F Am

Datan biso ngluluhke atimu

Reff:

Gm

Suwe nggonku ngenteni

Dm

lewung ing atiku antuk jampi

Dm

Dadyo ati sawiji

F Em

Nadyan abot tak lakoni

Am

Sabdo pandhito rat

Em

Mring sliramu dadyo ing sisihku

Am

Gusti mugi nglahi

C F Am

Tresnaku bakal ginowo mati

Int: am em am c f am

Am

Dadi lewung atiku

Em

Nalikane sepisan ketemu

Am

Wong indah dadi laku

C Em

Nggodha ati rinten siang dalu

Am

Kinurban jiwo rogo

Em

Ngundang roso tumetes sing kalbu

Am

Lir nguyahi segoro

C F Am

Datan biso ngluluhke atimu

Reff:

Gm

Suwe nggonku ngenteni

Dm

lewung ing atiku antuk jampi

Dm

Dadyo ati sawiji

F Em

Nadyan abot tak lakoni

Am

Sabdo pandhito ratu

Em

Mring sliramu dadyo ing sisihku

Am

Gusti mugi nglahi

C F Am

Tresnaku bakal ginowo mati